Els tres turismes implicats haurien col·lidit per encalç

Actualitzada 30/04/2018 a les 20:50

Cinc persones han resultat ferides en un accident múltiple a la N-340 a la Pobla de Montornès. Aquest ha tingut lloc a les 18.06 hores i tres turismes haurien col·lidit per encalç, al quilòmetre 1.178 de la via. Els ferits serien tres menos i dos adults que han estat traslladats a l'hospital del Vendrell amb pronòstic menys greu.L'accident no ha provocat afectacions a la circulació. Al lloc dels fets s'han personat varies dotaciones de Mossos i ambulàncies del SEM.