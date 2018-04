Un llamp deixa sense llum i telèfon el nucli de Siurana i afecta l'església romànica

Una cinquantena d'abonats estan sense subministrament des de les 9 del matí d'aquest diumenge

Actualitzada 29/04/2018 a les 16:27

La caiguda d'un fort llamp aquest diumenge sobre l'església de Santa Maria de Siurana, al nucli de Siurana (el Priorat), ha deixat tota la població sense servei de llum i telèfon des de les 9 del matí. A causa de la potència de l'impacte, han quedat fosos el transformador elèctric i el quadre telefònic, que es troben en carrers del poble i no a l'església. El llamp també ha provocat desperfectes al temple i ha creat una esquerda en una paret. A hores d'ara, operaris d'Endesa estan treballant per restablir el servei elèctric, que afecta 47 abonats.Les pluges que han descarregat aquest diumenge en alguns punts del territori han deixat una forta tempesta elèctrica en aquest nucli que pertany al municipi de Cornudella de Montsant. Un llamp ha caigut sobre l'església del poble, situada a l'extrem d'un cingle, i n'ha danyat l'interior. A més d'afectar els quadres elèctrics, també ha tirat a terra diversos objectes del mobiliari, ha trencat vidres i ha provocat el despreniment d'un tros de paret. El fort soroll de l'impacte ha arribat fins a Cornudella de Montsant, a vuit quilòmetres de distància, on han tremolat vidres d'habitatges.A més de recuperar el subministrament elèctric i el telefònic, caldrà avaluar els danys causats a l'església de Santa Maria de Siurana, que data dels segles XII i XIII i es considera la més destacada d'estil romànic del sud de Catalunya.