Els veïns de Vila-seca podran renovar-se el DNI al mateix municipi

Un equip mòbil de la Comissaria Provincial de Tarragona s’instal·larà a Vila-seca el dia 31 de maig

Actualitzada 29/04/2018 a les 18:23

La Comissaria Provincial de Tarragona instal·larà un equip mòbil de tramitació del DNI al Centre Municipal de Formació i Ocupació ‘Antic Hospital’, al carrer número 1 de Vila-seca. D’aquesta manera els veïns del municipi que s’hagin de renovar el document nacional d’identitat no hauran de desplaçar-se fins a Reus o Tarragona per fer-ho.L’equip mòbil només estarà disponible el 31 de maig per tots aquells que vulguin renovar-se el carnet però no per a qui se l’hagi de tramitar per primera vegada, per pèrdua o robatori. Per tal de poder realitzar el tràmit, els ciutadans hauran de sol·licitar-ho per via telefònica.