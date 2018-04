Cap persona ha resultat ferida

Actualitzada 29/04/2018 a les 11:22

Per causes que encara es desconeixen un vehicle ha cremat aquest matí a El Vendrell. Els bombers han rebut l’avís a les sis i han traslladat diverses dotacions per extingir-lo. El turisme estava aparcat al carrer Conflent, a l’interior del municipi. El foc tant sols ha provocat danys materials.