Continuen arribant Velelles a les platges tarragonines

La platja d’El Vendrell ha despertat aquest matí plena d’aquestes meduses

Actualitzada 29/04/2018 a les 12:00

Les Velelles, una espècie de medusa, estan ocupant les platges del Camp de Tarragona. Ahir ja van arribar al litoral de Coma-ruga (El Vendrell) i aquest matí han augmentat. A més, també han arribat a la platja de Cunit. Les Velelles es propulsen a través d’una vela que atrapa el vent, és per això que amb el vent de garbí (de mar a terra) aquestes meduses han acabat a les platges tarragonines. Quan aquestes meduses arriben a l’arena acaben morint.No són perilloses per a les persones, ja que les toxines que alliberen no poden travessar la pell humana però s’ha d’evitar el contacte amb ferides i els ulls. La Policia Local d’El Vendrell ha informat al departament de medi ambient per al presència d’aquestes meduses a la platja del Francàs.