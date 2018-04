Prades organitza un sopar solidari a favor dels refugiats

L’àpat tindrà lloc el 5 de maig al Centre Cívic

Actualitzada 28/04/2018 a les 11:48

Prades celebrarà el ‘II Sopar Solidari de l’Esport’ organitzat per l’Ajuntament del municipi i l’Associació Educa Aprèn Esport (E.A.E) amb la col·laboració de la Jove Cambra de Reus. El sopar es farà en favor dels refugiats, per defensar la seva situació.El preu és de 10€ i els fons recaptats es destinaran al projecte E.A.E, una iniciativa que reunirà socorristes que viatjaran al camp de refugiats Kara Tepe, a Lesbos, per socórrer a persones i ensenyar a nadar i altres esports als nens refugiats. En l’anterior edició es van recollir gairebé 5.000€ pel projected’E.A.E. «From Reus to Hellas».Durant l’acte hi haurà actuació musical a càrrec de Gerard Marçal (saxofonista) i Gemma Coll (cantant) i es farà entrega de diplomes a nens que esan cursant activitats extraescolars esportives, es presentarà el Club de Futbol Prades O2, es realitzaran sortejos dels comerços de Prades i es presentaran les noves accions del projecte E.A.E a Lesbos dels propers mesos de setembre i octubre.El sopar es farà el proper 5 de maig a les vuit del vespre al Centre Cívic de Prades. Per a participar-hi cal fer una inscripció prèvia a l’Ajuntament de Prades abans del dia 3 de maig.