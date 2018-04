Es tracta d’una espècie de medusa

Actualitzada 28/04/2018 a les 17:25

Les Velelles, una espècie de medusa, han ocupat gran part de la platja de Coma-ruga. Es tracta d’un gènere de Hydrozoas (meduses) amb la particularitat que aquesta té una mena de vela que li permet donar-se propulsió sobre la superfície del mar amb el vent. És per aquest motiu que també és coneguda com a «vela de mar».En aquest cas, aquest tipus de medusa allibera un tipus de toxina que no arriba a travessar la pell humana però podria ser perillós si entren en contacte amb alguna ferida o amb els ulls.