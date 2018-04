Detenen un lladre multireincident a Constantí

Els Mossos van detenir un home i una dona després que intentessin robar material al municipi amb un camió sostret a Viladecans

Actualitzada 28/04/2018 a les 11:03

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 34 anys i una dona de 29, veïns d’Esparraguera, com a presumptes autors de robatori i ús de vehicle i un altre delicte de robatori amb força en grau de temptativa.Els fets van ocórrer el passat dijous quan els Mossos van rebre l’avís que dues persones havien intentat cometre un robatori amb força al Polígon Industrial de Constantí. Segons els testimonis, els individus van intentar robar material en una empresa del polígon fent servir un camió de 26 tones. Però els lladres van ser sorpresos pels treballadors i van fugir del lloc provocant danys a la tanca de la nau i al vehicle.Poc després, els lladres van abandonar el camió a la C-422 al municipi de Constantí. Ràpidament, diverses patrulles es van adreçar al lloc i van iniciar la recerca dels presumptes lladres.Els Mossos van veure que el camió va ser robat a primera hora del matí a Viladecans (Baix Llobregat) i que anava carregat amb 6.000 quilograms de material de construcció. El vehicle presentava el bombí de la porta del copilot forçat i la clau de contacte arrencada amb els cables penjant.Poc després, els Mossos van observar una parella caminant per la carretera T-221. Els agents van identificar-los i van comrpvoar que es tractava de les dues persones que estaven buscant. En l’escorcoll els van localitzar una desena d’eines, roba de treball, una armilla amb el nom d’una empresa i altres objectes. Per tot plegat els agents van detenir l’home i la dona.L’home acumula 109 antecedents policials i la dona 19 i tots dos van passar divendres a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona, que els va deixar en llibertat amb càrrecs.