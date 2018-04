Una tempesta de calamarsa deixa fins a 2 centímetres de gel a Prades

Arriba un front fred que propiciarà inestabilitat, pluja i un canvi brusc en les temperatures

Actualitzada 27/04/2018 a les 19:20

Aquesta tarda, al voltant de les 16.30 hores, una tempesta de calamarsa ha caigut entre Prades i Albarca. Com a conseqüència, s'ha acumulat fins a 2 centímetres de diàmetre, tot i que en alguns llocs ha arribat als 3-4 cm.Per aquest cap de setmana, arribada d'un front fred que propiciarà inestabilitat, pluja i un canvi brusc en les temperatures, amb màximes que descendiran fins a 10 graus en gairebé tot el país, i que fins i tot retornaran la neu a zones muntanyenques.Durant el cap de setmana i fins al dilluns, les temperatures cauran entre 8 i 10 graus de mitjana en tota Espanya, valors molt per sota dels normals per a aquesta època de l'any, ha assenyalat el portaveu.Davant la previsió de precipitació per avui, l'Agència de Meteorologia manté activat l'avís groc (risc) per pluges o tempestes en 9 províncies : Almeria, Granada, Teruel, Barcelona, Girona, Tarragona, Alacant, Castelló i Murcia.La cota de neu baixarà fins als 1.200/1.600 metres en el nord-oest peninsular, mentre que pujaran a la vall de l'Ebre, àrea del Llevant i en les Illes Balears.Per capitals de províncies, la màxima s'aconseguirà a Múrcia i València amb 29 graus seguides de Castelló, Còrdova, Girona, Granada, Huelva, Màlaga i Zaragoza amb 25/26 graus i d'Albacete, Badajoz, Ciudad Real, Guadalajara, Jaén, Madrid, Teruel i Toledo amb 24 graus.A la nit, la mínima es registrarà a Burgos i Vitòria amb 5 graus i entre 7 i 10 graus registraran La Corunya, Àvila, Bilbao, Conca, Huesca, Logronyo, Lugo, Oviedo, Pamplona, Pontevedra, Santander i Zamora; la nit més càlida peninsular, 16 graus, la tindran a Madrid, Murcia, Cadis, Almeria i Còrdova.A partir del matí de dissabte, l'alerta groga per pluja o tempesta es rebaixa a 5 províncies, Huesca, Zaragoza, León, Palencia i Navarra, mentre que s'activa l'avís groc a Almeria per mala mar i onatge.Durant aquest dia, el descens tèrmic s'estendrà a gairebé tota la península amb una cota de neu que se situarà entre 1.200/1.600 metres en el nord-oest peninsular, 2.200/2.600 metres a Pirineus i, a última hora, entre 1.200/1.800 metres al centre i sud-est.Murcia, amb 29 graus, tornarà a repetir el valor màxim de la jornada seguida de Saragossa, Teruel, Lleida, Granada, Castelló i Albacete amb 23/24 graus i de la Corunya, Àvila, Badajoz, Bilbao, Burgos, Conca, Guadalajara, León, Lugo i Madrid on el termòmetre estarà per sota dels 20 graus.El diumenge i el dilluns seran els dies més freds amb valors baixos en la major part del país, entre 5 i 10 graus per sota de l'habitual, i temps encara inestable que deixarà probables pluges per tota la geografia.A partir del dimarts, les temperatures es recuperaran, excepte en l'altiplà sud on seguirà l'ambient més fred, i el dimecres, i a pesar que la incertesa és elevada, l'escenari més probable mostra inestabilitat, sobretot en el nord peninsular, i un progressiu ascens de temperatures en gairebé tot el país.