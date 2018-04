Dues persones han estat ateses per inhalació de fum

Actualitzada 27/04/2018 a les 16:19

Aquest migdia, a les 14.07 hores, els Bombers de la Generalitat han rebut un avís per un incendi en una empresa del polígon Roques Planes de Torredembarra. El foc s'ha produït en una pila de cartrons que hi havia a l'exterior de l'edifici.Com a conseqüència de l'incendi, una finestra ha quedat danyada i dues persones han estat ateses pel Servei d'Emergències per inhalació de fum. Al lloc dels fets, hi ha intervingut una dotació de Bombers i la Policia Local de Torredembarra.