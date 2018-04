Un home cau des d'un balcó d'un hotel a Salou

El turista, que va patir contusions, va ser evacuat a l’Hospital Joan XXIII en estat menys greu

Actualitzada 27/04/2018 a les 11:51

Un turista va caure, la matinada del passat dimarts 24 d’abril, des d’un balcó d’un hotel de Salou situat al carrer Vendrell. Es desconeixen les causes per les quals es va precipitar l’home, el qual va patir contusions i va ser traslladat a l’Hospital Joan XXIII amb pronòstic menys greu.Els fets van succeir la matinada del passat dimarts, quan un turista que s’allotjava en un establiment hoteler del carrer Vendrell del municipi es va precipitar des d’un balcó del segon pis al primer. Segons fonts municipals, es desconeixen les causes pel qual l’home es va precipitar i asseguren que es tracta d’un fet aïllat.Sortosament, el turista no va patir lesions greus, tan sols contusions al cos per la caiguda. L’home va ser atès per una ambulancia del SEM, que es va traslladar al lloc, i posteriorment va ser evacuat amb pronòstic menys greu a l’Hospital Joan XXIII.