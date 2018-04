El número premiat és el 61.488

Actualitzada 27/04/2018 a les 13:39

El municipi de Torredembarra ha estat agraciada amb el cinquè premi de la Grossa de Sant Jordi amb el número 61.488. També ha tocat a Lleida i en la venda per Internet. Cadascun dels tiquets ha estat premiat amb 2.500 euros.Un total de 20 tiquets han estat venuts a l'hipermercat Esclat de Lleida, al carrer Enginyer Antoni Llobet. Un tiquet ha estat venut en un estanc del carrer Pere Badia de Torredembarra (Tarragonès) i un altre ha estat venut per internet.El sorteig, que es pot veure en directe per TV3, ha començat a les 13 hores i es celebra a la ciutat de Girona.