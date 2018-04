Passatge del terror en benefici d'Hemiweb, associació d'hemiparèsia infantil

Els pròxims dies 5 i 6 de maig

Els dies 5 i 6 de maig el castell del Rourell acollirà ‘La secta’, un passatge del terror organitzat per La Viuda Negra. La cita aplegarà quaranta actors, que durant mig quilòmetre de passatge recrearan la història de Lady Antonieta i el doctor Lotario, traficants d’òrgans vinculats a una secta molt poderosa. Les entrades ja es poden comprar, a un preu de 5€, al restaurant El Patio de Vila-seca, o bé a la taquilla, el mateix dia, a un preu de 6€. Durant la realització del passatge hi haurà servei de bar i una zona infantil per als nens. Tots els beneficis del passatge es destinaran a Hemiweb, associació d’hemiparèsia infantil. Més informació a https://laviudanegra.wixsite.com/asociacion