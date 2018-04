El qualitat del món laboral del Camp de Tarragona al 2016, el pitjor any de la darrera dècada.

Un estudi de la UGT recela de la sortida de la crisi i sosté que 3 de cada 5 contractes temporals dura menys de 30 dies

Actualitzada 27/04/2018 a les 13:30

La qualitat en el món laboral va decaure el 2016 com el pitjor any dels últims deu anys. Així ho revela un estudi de la UGT sobre l'evolució de la qualitat del treball del 2006 al 2016. El sindicat vol posar en evidència que la sortida de la crisi és només una visió construïda a base de dades «falsejades», amb voluntat de «maquillar la crua realitat».UGT sosté que, si bé alguns indicadors macroeconòmics han millorat, a nivell dels treballadors i dels seus llocs de treball no hi ha aquesta remuntada i que el mercat laboral ha sofert una major degradació en els darrers quatre anys de la mostra. Des de l'estiu passat, el sindicat posa nota a la qualitat laboral i l'estudi confirma que el Camp de Tarragona arrossega els pitjors registres de tot Catalunya, amb una taxa d'atur que frega el 20%. L'anàlisi també revela que 3 de cada 5 contractes temporals dura menys de 30 dies.