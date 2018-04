La Fiscalia investiga deficiències de seguretat a la central nuclear Vandellòs II

Una entitat ecologista va denunciar el cas arran de les avaries que s'han produït durant els últims mesos a la planta atòmica

Actualitzada 27/04/2018 a les 18:47

La Fiscalia investiga els incidents i avaries que s'han produït a la central nuclear de Vandellòs II durant els últims mesos i que l'haurien portat a operar de forma poc segura, segons ha avançat el Diari de Tarragona i han confirmat fonts judicials a l'ACN. La investigació s'ha obert arran la denúncia d'una entitat ecologista, segons la qual la planta atòmica va operar durant almenys dos setmanes sense complir els requisits de seguretat exigibles i al marge de la normativa arran de dos fuites en la barrera de pressió. Aquesta situació tindria com a punt de partida el passat 13 de febrer.Segons els denunciants, la central es va aturar el 2 de març per localitzar un degoteig d'aigua del circuit de refrigeració i descartar una possible fuita a la barrera de pressió. Addueixen que l'envelliment dels elements de la central posa en perill la seguretat de les instal·lacions i acusen els responsables de la nuclear d'«irregularitats» en la seva gestió a més d'oferir informació esbiaixada i parcial sobre els incidents.