Endesa ha valoritzat el 94% dels residus gestionats a les comarques de Tarragona

Els treballs de manteniment i millorar de la xarxa elèctrica generen una quantitat de material que en la seva major part es pot realitzar i aprofitar per a unes altres utilitats

Actualitzada 27/04/2018 a les 16:15

Endesa ha aconseguit valoritzar el 94% dels residus retirats durant el 2017 a les comarques tarragonines. Aquest procés es realitzat per aprofitar al màxim els residus derivats de les diferents obres de manteniment i millora de la xarxa elèctrica que la companyia realitza a la demarcació de Tarragona. La valorització pretén anar un pas més enllà de la gestió dels residus, ja que intenta reutilitzar i aprofitar aquests materials per a unes altres utilitats, d’acord amb la filosofia de l’economia circular.El concepte de valorització fa referencia als residus que Endesa, a través d’un gestor autoritzat, sotmet a tractament o bé es poden recuperar –com les bateries, piles, cables, metalls, etc.– o reciclar –ja siguin fustes, matèries inorgàniques, compostos metàl·lics, etc.– o inclús regenerar –com els olis minerals–. En tot cas, siguin valoritzables o no, els residus són gestionats per agents autoritzats que compleixen estrictament la normativa ambiental aplicable.Una altra manera de categoritzar els residus derivats de les activitats de la Companyia és en especials o no especials. En aquest cas, durant l’any passat el 43% del material processat corresponen a residus especials, com per exemple oli aïllant i emulsions d'aigua amb oli dels transformadors; mentre que el gruix important dels residus, el 58% que s’han gestionat són els coneguts com a residus no especials: ferralla, aïlladors, runa, cablejat elèctric, pals de formigó, paper i plàstics, entre d’altres.Aquesta gestió acurada i especialitzada dels residus es realitza d’acord amb la Política Ambiental d’Endesa, que destaca per una clara aposta per la sostenibilitat com a projecció d’una empresa de futur, i també està d’acord amb el Pacte per una Economia circular que promou un nou model productiu més sostenible que té com a pilars fonamentals l’eficiència i l’optimització dels recursos disponibles. En definitiva, la Companyia treballa per la disminució progressiva del consum de recursos i la reducció de l’impacte sobre el medi ambient on es desenvolupa la major part de l’activitat productiva.