Desconvocada la vaga del personal de neteja dels hotels de PortAventura

Els treballadors i Claro Sol Facilities han obert un període de negociació

Actualitzada 27/04/2018 a les 18:20

Els treballadors de neteja de pisos i bugaderia dels hotels de PortAventura –empleats de l'empresa Claro Sol Facilities–, han desconvocat la vaga de 24 hores prevista per aquest cap de setmana, el del 28 i 29 d'abril. El personal ho ha acordat en una assemblea, aquest migdia, després d'haver acordat amb l'empresa entrar «en un període de negociació», segons ha informat Nieves Marco, responsable del Sector d'Hosteleria de Comissions Obreres a Tarragona. El conflicte es deu «a la situació de precarietat i pèrdua de drets» que, segons denuncien els treballadors, pateixen a causa de les externalitzacions als establiments hotelers. En total, hi ha unes 150 persones afectades.Els sindicats convocant de la vaga, CCOO i UGT, s'han reunit al Departament de Treball, on un mediador ha ajudat que Claro Sol Facilities i els sindicats arribessin a un principi d'enteniment. Amb aquesta voluntat de l'empresa per escoltar les reivindicacions dels treballadors de neteja de pisos i bugaderia dels hotels de PortAventura, els sindicats han informat al personal que ha decidit per «unanimitat» no anar a vaga. L'assistència dels treballadors en aquesta reunió d'urgència «ha estat del 90-95%», ha expressat Nieves Marcos.El període de negociació serà del 16 de maig fins al 18 de juny, on els representants dels treballadors demanaran mantenir «les garanties que es tenien de les empreses anteriors, com Acciona» respecte «salaris, jornades irregulars, vacances, entre d'altres», assegura Marcos.La voluntat dels sindicats és «començar des de 0» amb l'empresa Claro Sol Facilities i si un cop passat el període de negociació no arriben a un enteniment «farem una assemblea de treballadors i es tornarà a decidir el següent pas o si convoquem una altra vaga», afirma la responsable del Sector d'Hosteleria de Comissions Obreres.