Calafell adjudica les obres del primer pla de reparació de voreres

Els treballs afectaran fins a 65 carrers de la part alta i central del nucli de Segur de Calafell

Actualitzada 26/04/2018 a les 19:51

L’Ajuntament de Calafell ha adjudicat les obres del primer pla de voreres que realitzarà al nucli de Segur. Aquest pla preveu 304 actuacions de reparació, reconstrucció i fins i tot nova construcció, que es faran a 65 carrers siguats a la part alta i central del nucli, en la franja que va des de la carretera a l’autopista.La zona on s’executarà aquest primer pla de voreres s’ha prioritzat perquè té un nivell de desperfectes i una precaritat de manteniment històrics. «No és que no hi hagi problemes de voeres i de carrers a altres nuclis, però a aquest sector de Segur la situació és peremptòria. En molts casos no s’hi ha fet mai res», explica el regidor de Serveis Urbanístics, Miguel Ángel Perín.Els 304 trams on s’actuarà estan a 65 carrers: Doctor Trueta, Ferradura, avinguda França, Albània, Bèlgica, Luxemburg, Xipre, Portugal, Noruega, Núria, Andorra, Ronda Sant Miquel, Retomb, Camí Alt, de la Sal, Circumvalació, Cúspide, Santa Agnès, Joan Maragall, Patagònia, Passatge de Patagònia, Avinguda d’Espanya, Mèxic, Xile, Costa Rica, Panamà, Sant Rafael, Irlanda, Sud-Estònia, Àustria, Anglaterra, Comte Gómez d’Orbaneja, Eslovènia, Hongria, Romania, Repòs, Lituània, Txecoslovàquia, Polònia, Bulgària, Palestina, Illes Filipines, Atlàntic, Pacífic, Estats Units, Canadà, Alaska, Guaianes, Turquia, Cantàbric, Alemanya, Garrigues, Bolívia, Brasil, Salvador, Veneçuela, Colòmbia, Antilles, Perú, Argentina, Hondures, Uruguai, de la Pau i Val d’Aran.La licitació estava repartida en dos lots. El primer lot ha recaigut en l’empresa GICSA, que se l’ha adjudicat per 819.571,68 euros, i amb una oferta de millores per valor de 190.786 euros. El lot número 2 l’ha guanyat Rubatec, per un preu final de 647.548,45 euros, a més d’oferir millores per import de 110.015,50 euros. La rebaixa aconseguida durant la subhasta de les obres servirà per finançar altres obres de millora de la via pública. Les obres començaran en breu i haurien d’estar acabades enguany mateix.Després d’aquest primer pla de voreres, l’Ajuntament n’està preparant un segon, també al nucli de Segur. Representarà una inversió de prop d’un milió d’euros i es tirarà endavant als carrers de Segur Platja, on el grau de desperfectes també és molt important. Al marge d’aquest segon pla queda la reparació de la vorera nord del Passeig Marítim.