Una dona intoxicada per inhalació de fum en cremar una campana extractora a Cambrils

Fins el lloc es van traslladar quatre dotacions de Bombers i una ambulància del SEM, que va traslladar l'afectada al CAP de Cambrils

Actualitzada 26/04/2018 a les 08:57

Una dona va resultar ferida lleu per inhalació de fum, ahir dimecres 25 d'abril a la nit, en incendiar-se la campana extractora a la cuina d'un pis a Cambrils. Fins el lloc dels fets s'hi van traslladar quatre dotacions dels Bombers per tal d'apagar el foc i una ambulància del SEM, la qual va atendre a l'afectada i la va traslladar al CAP del municipi.El foc es va declarar quan passaven sis minuts de les 10 de la nit en un pis del bloc situat al número 8 del carrer Barcelona de Cambrils. Les flames únicament van cremar la campana extractora de la cuina de l'habitatge. Com a conseqüència de la inhalació del fum que va provocar l'incendi, una dona va resultar ferida lleu. L'afectada va ser atesa pel SEM i traslladada al CAP de la població per tal de sotmetre's a una revisió.En l'extinció del foc hi van treballar un total de quatre dotacions de Bombers, que van aconseguir apagar les flames en poc menys de mitja hora, a dos quarts d'11 de la nit.