Roben al cementiri de Cambrils i provoquen destrosses al de Vinyols

Haurien furtat poms d’algunes tombes i un gerro, probablement per vendre-ho al mercat de metalls

Actualitzada 25/04/2018 a les 21:48

Només han estat uns pocs poms de tombes i una gerra metàl·lica, però tot apunta que el cementiri de Cambrils ha estat objecte d’un nou fenomen: el de sostraure peces de coure o d’altres materials de valor, com el bronze, de les tombes per vendre-les al mercat de metalls.Tot apunta al fet que el lladre o els lladres haurien actuat durant el cap de setmana. Haurien entrat furtivament al cementiri i s’haurien endut alguns poms o tiradors d’algunes tombes i un gerro metàl·lic, llur valor es desconeix. Segons fonts properes al cementiri, un operari va adonar-se del que havia succeït i s’hauria interposat la corresponent denúncia.El robatori al cementiri de Cambrils s’ha produït només unes setmanes després del que va patir el cementiri d’Alcover a finals del passat mes de març. Tal com va recollir Diari Més, diverses làpides del camp sant d’aquest municipi van aparèixer sense algunes peces. Els lladres es van endur, sobretot, lletres i poms de coure i llautó, com també gerros i altres figures.Davant dels fets, que va agafar els veïns que visitaven els seus difunts per sorpresa, l’Ajuntament d’Alcover va interposar una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra, tal com va confirmar l’alcalde del municipi, Robert Figueras.D’altra banda, des de Mossos d’Esquadra informaven ahir d’haver rebut una denúncia des del cementiri de Vinyols, on n’haurien fet diverses destrosses com el trencament de creus i nínxols i fins i tot un fanal.Tal com va recollir Diari Més amb motiu del robatori a Alcover, tot i que els robatoris als cementiris de peces metàl·liques o de possible valor al mercat no són habituals, tampoc són inèdits. Es té notícia de successos com aquest a altres punts de l’Estat, com a les ciutats de Zamora o Madrid.