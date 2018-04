Oscárboles imparteix una 'masterclass' a l'escola Cal·lípolis de la Pineda

El tarragoní ha ensenyat als alumnes com expressar els seus sentiments a través d'una cançó

El cantautor tarragoní Oscárboles, que recentment ha entrat al programa Factor X, ha visitat els alumnes de escola Cal·lípolis de la Pineda. El compositor ha impartit un masterclass que es troba dintre del projecte Fes el teu tema, un projecte emmarcat dintre dels Ajuts Pont que concedeix la URV cada curs escolar. En aquest, la Universitat dóna 10 ajudes a 10 projectes diferents i aquest any l'escola vilasecana ha gaudit d'una per realitzar aquest projecte tan motivador pels alumnes.Fes el teu tema, intenta de que cada alumne de cinquè i sisè de primària pugui expressar els seus sentiments a través de la composició d'un tema musical propi. Aquest projecte el realitzen les professores Laura i Elena conjuntament amb algunes de la URV i de dues escoles públiques de la província de Tarragona: La Parellada (Santa Oliva) i Bonavista (Tarragona).Oscárboles és un compositor, cantant i mestre de Tarragona que ha explicat als joves com escriure cançons, alguns trucs perquè sigui més fàcil i, sobretot, els ha engrescat perquè composin moltes cançons pel projecte. L'ajuda del cantautor Oscárboles ha estat clau per ajudar-los a començar en aquest procés de compositors.