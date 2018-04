L'Església del Sagrat Cor engega el primer cicle de concerts 'Primavera Musical a Vistabella'

El primer concert serà el 4 de maig, a càrrec del baríton Francesc Ortega

Actualitzada 25/04/2018 a les 21:35

L’Ajuntament de la Secuita, amb la col·laboració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella, ha engegat el primer cicle de concerts Primavera Musical de Vistabella. Es tracta d’un cicle de quatre concerts que vol posar en valor la música de proximitat i donar a conèixer una joia del modernisme: l’església del Sagrat Cor de Vistabella. El primer concert anirà a càrrec del baríton secuitenc Francesc Ortega, al costat de Dani Espasa a l’orgue. Tindrà lloc el pròxim 4 de maig a les nou de la nit.Primavera Musical a Vistabella neix amb la voluntat d’obrir un nou escenari per a la música de cambra. L’Església del Sagrat Cor de Vistabella comptarà amb una programació variada de quatre concerts que reuniran grups vocals d’actualitat, música de cambra, música antiga i també de moderna de caire tradicional. El primer concert el protagonitzarà el baríton, original de la Secuita, Francesc Ortega el divendres 4 de maig, a les nou del vespre. Aquest interpretarà diverses àries barroques de Johann Sebastian Bach. Al seu costat hi haurà l’organista de la Canonja Dani Espasa i en Pere Saragossa, a l’oboè. El segon plat fort serà el Quartet Mèlt, el 19 de maig a les 20.30 h. El quartet portarà un repertori íntim, pensat per a l’ocasió. Aquesta jove formació destaca per haver participat en diferents festivals musicals a tot Europa.El dissabte 9 de juny, també a les 20.30 h, serà el torn de Kebyart Ensemble Cambra. El quartet de saxos està integrat per estudiants de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). La seva premissa és innovar en la forma tradicional d’entendre el quartet i trencar barreres a l’hora de donar vida a noves sonoritats, per tal de crear un producte fresc i original.Per tancar el primer cicle de concerts a l’Església del Sagrat Cor de Vistabella, es podrà gaudir de l’acordió diatònic de Guillem Anguera, amb l’espectacle Km 14. Aquest tindrà lloc el dissabte 16 de juny, a les 22.00 h. I, per fer un complet fi de festa, però, el concert comptarà amb un sopar previ, que es farà a la fresca, a la plaça de l’església. L’acordionista de Mont-roig del Camp presentarà el seu primer treball discogràfic en solitari. Presentarà una barreja d’harmonies delicades amb melodies més rítmiques, tot plegat acompanyat de músics de luxe com Albert Carbonell i Isidre Sans.