L'Audiència Nacional demana al jutjat del Vendrell tota la informació sobre el 'cas 3%'

La decisió del jutge José de la Mata d'assumir la causa ja és ferma

Actualitzada 26/04/2018 a les 15:45

El magistrat del jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, José de la Mata, ha demanat al jutge al jutjat del Vendrell que porta la causa del 'cas 3%' que li remeti tota la informació fins ara recopilada. La interlocutòria de De la Mata on accepta la inhibició del jutjat del Vendrell i assumeix la causa ja és ferma, ja que cap de les parts ha presentat recurs. Això fa, doncs, que formalment ja li pugui sol·licitar tots els documents per fer-se càrrec del cas, que investiga el suposat finançament irregular de CDC. El magistrat argumenta per fer-se càrrec de la investigació que la causa és molt complexa i pot afectar el tràfic mercantil de l'Estat, a causa del volum suposadament defraudat, que eleva a 175 MEUR.