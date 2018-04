El PSC pregunta pels accessos de l'estació de l'AVE de Tarragona

El partit denuncia les deficències després d'onze anys de la posada en marxa de l'estació

Actualitzada 26/04/2018 a les 13:33

El PSC ha presentat una bateria de preguntes al parlament català sobre els accessos de l'estació de l'AVE Camp de Tarragona, ja que segueixen les deficiències després d'onze anys de la seva posada en marxa, segons informa el partit socialista.El diputat del PSC per Tarragona Carles Castillo ha entrat en el registre del Parlament una bateria de preguntes relatives als accessos i les comunicacions de l'estació de l'AVE Camp de Tarragona, situada al municipi de la Secuita.La posada en servei de la variant ferroviària del Corredor del Mediterrani entre Vandellòs i la Secuita comportarà canvis en la configuració del servei ferroviari, la qual cosa implicarà més trens a l'estació de l'AVE, exposa al diputat.«No obstant això, onze anys després de l'entrada en funcionament de l'estació, encara no s'han dut a terme els treballs i les inversions necessàries per millorar els accessos i les seves connexions», lamenta.Així, el grup socialista pregunta a la Generalitat si s'està duent a terme algun tipus de millora del servei d'autobusos que donen accés a l'estació.Ara, per exemple, es triga una hora i mitja per recórrer en transport públic els escassos 30 quilòmetres que separen l'estació del municipi de Cambrils.En la mateixa línia, el diputat del PSC ha preguntat a la Generalitat quins passos s'estan fent per crear una àrea metropolitana del taxi que doni servei a l'estació.També en quin estat es troba el projecte de construcció de l'anomenat vial de San Ramón per millorar l'accés per carretera des de Tarragona i la millora de la carretera T-203, per facilitar l'accés fins al Baix Penedès.El socialista també s'ha interessat per les afectacions que tindrà l'entrada en funcionament d'aquesta variant ferroviària respecte al servei de rodalia dels municipis del litoral tarragoní.