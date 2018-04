Demanen deu anys de presó per un home que prostituïa menors a Salou

Les dues noies de 16 anys estaven internades a un centre de Tarragona

Actualitzada 26/04/2018 a les 14:33

La Fiscalia de Tarragona demana deu anys de presó a un home per prostituir dues noies internades en un centre de menors de la ciutat, l'any 2015.L'acusat de dos delictes d'inducció a la prostitució de menors és un ciutadà bolivià de 39 anys que resideix il·legalment a Espanya, encara que el fiscal ha demanat que acompleixi la pena en una presó espanyola.Aquest individu va conèixer dues noies de 16 anys, del Brasil i de Ghana, internes en un centre de menors de la ciutat i es va guanyar la seva confiança.El fiscal sosté en el seu escrit, segons publica el Diari de Tarragona, que l'acusat, «plenament conscient de l'edat i de la situació de necessitat afectiva i econòmica de les menors», els va proposar mantenir relacions sexuals per diners.Així, a mitjan març del 2015, l'acusat va portar la jove de Ghana al seu domicili a Salou (Tarragonès) i allà la noia va tenir una relació sexual amb un home de mitjana edat a canvi de 40 euros.De la seva banda, també va portar al seu pis la jove brasilera dues vegades per prostituir-la i va ser ell qui va cobrar als adults.El judici se celebrarà el pròxim 24 de maig a la Secció Segona de l'Audiència de Tarragona.