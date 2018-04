Baixen un 15% els accidents en vies urbanes a Valls

La Policia Local va instruir 1.817 denúncies de trànsit el 2017 (-7,2%), la majoria per estacionament

Actualitzada 26/04/2018 a les 18:08

Aquest matí, la Policial Local de Valls ha presentat la memòria anual de 2017. Aquesta revela que, per primera vegada en els últims quinze anys, el nombre d’accidents de trànsit ha estat inferior al centenar. En concret, el 2017 es van produir 91 accidents urbans -45 amb ferits i 46 sense ferits-, el que representa un 15% menys que l’any anterior. D’aquesta manera, es manté la tendència a la baixa continuada des de l’any 2010 i, més enllà, els 91 accidents del 2017 representen que la sinistralitat s’ha reduït en més de la meitat en quinze anys.Tot i la baixa sinistralitat en vies urbanes des de l’Ajuntament de Valls es recorda que no succeeix el mateix en carreteres que comuniquen amb els principals accessos a la ciutat. En aquest sentit, l’any 2017 va ser un any amb un alt nombre d’accidents en vies interurbanes del terme municipal de Valls com és el cas de les carreteres del Pla de Santa Maria i d’Alcover, aquesta última insuficient per absorbir l’augment de trànsit procedent de l’autovia A-27. L’Ajuntament insisteix que el Ministeri de Foment ha de finalitzar el tram pendent de l’A-27 entre Valls i Montblanc a través de la construcció del túnel del Coll de Lilla, del tot necessari per resoldre l’actual problemàtica de seguretat de circulació que afecta a diverses carreteres de l’Alt Camp i la Conca de Barberà.La memòria de serveis de la Policia Local assenyala que el 2017 es van instruir 1.817 denúncies de trànsit, un 7,2% menys que el 2016. Els carrers de l’eixample de Valls, vies amb major volum de vehicles i trànsit com són el passeig de l’Estació o els carrers Vallvera, Avenir i Abat Llort, concentren el major nombre de denúncies, en concret el 58,8% del total. La gran majoria són per estacionaments de vehicles en espais prohibits, bé sigui en zones de càrrega i descàrrega, en indrets on s’ha prohibit aparcar temporalment, on no es permet la parada o davant d’un gual, entre d’altres. Així, el nombre de vehicles retirats per la grua va augmentar en un 10%.El nombre d’atestats judicials tramitats per la Policia Local el 2017 va augmentar un 9,9% respecte l’any anterior. Tot i així, els 233 atestats se situen encara en els nivells més baixos dels últims anys, gairebé un 26% menys que els 313 que es van instruir, per exemple, l’any 2013. Es mantenen com és habitual com atestats majoritaris els instruïts per robatoris i contra el patrimoni que representen el 73,8% del total, mentre que per fets contra les persones se situen en el 12% i contra la seguretat un 11,2%.Altres xifres de la memòria de la Policia són el nombre de vehicles immobilitzats o abandonats que van créixer lleugerament per situar-se en 69 i 57 respectivament. A destacar un cert augment de l’activitat ja que es van atendre un total de 4.660 trucades de ciutadans, el que representa un 5,4% més que l’any anterior i la xifra més alta dels últims anys.