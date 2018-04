Una inversió de 782 mil euros per recuperar la costa tarragonina

Amb l’objectiu de lluitar contra l’erosió de les platges i reparar els danys dels temporals

El Ministeri de Medi Ambient té prevista una inversió de 782 mil euros per regenerar la costa tarragonina, que a causa dels temporals del passat mes de març les van quedar malmeses.Es preveu millorar les platges dels municipis de Cunit, Calafell, El Vendrell, Roda de Berà, Altafulla, Tarragona, Salou, Cambrils, Mont-roig, Ampolla, Deltebre, i Sant Jaume d’Enveja. També es preveu lluitar contra l’erosió de les platges amb l’aportació de sorra de platja de llocs erosionats procedents de zones d’acreció, les quals han estat adjudicades mitjançant una subhasta.Aquestes actuacions, afirma el Ministeri de Medi Ambient, començaran com més aviat possible i es calcula que en un termini de dos a tres mesos s’acabaran d’arreglar les costes. El Subdelegat del Govern a Tarragona, manifesta que «s’ha de tenir constant cura del nostre litoral amb les inversions necessàries per mantenir-lo en un estat òptim i atractiu per a tots els tarragonins així com per al turisme que ens visita».