Un camió de porcs bolca a Vila-seca

Segons les primeres informacions, el conductor ha resultat il·lès i els Bombers estan intentant treure alguns porcs que haurien quedat dins el vehicle, mentre els que estan a la carretera els han agrupat a la mitjana

Actualitzada 25/04/2018 a les 13:03

Un camió que transportava porcs ha bolcat, el matí d'aquest dimecres 25 d'abril, a Vila-seca. El vehicle pesant carregat d'animals s'ha accidentat al punt quilomètric 1,5 de la C-14, concretament a l'alçada de la rotonda de les quatre carreteres en direcció a Reus. Segons les primeres informacions, el conductor del camió hauria resultat il·lès i els Bombers estan intentant treure del vehicle els porcs que han quedat dins. Per altra banda, els animals que estan a la carretera s'estan agrupant al mig de la mitjana.L'accident s'ha produït quan passaven 8 minuts de les 11 del matí quan un camió carregat de porcs ha bolcat a la a la C-14 a Vila-seca, a prop de la rotonda de les quatre carreteres. Segons ha pogut saber el Diari Més, al camió se li hauria trencat una ballesta, fet que ha provocat que la càrrega hagi vençut cap a un dels costats i en conseqüència el vehicle hagi bolcat. El camió transportava uns 200 porcs.El conductor no ha resultat ferit, segons indiquen les primeres informacions. Per altra banda, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han dirigit al lloc i estan intentant treure de l'interior del vehicle els porcs que haurien quedat a l'interior. Per altra banda, estan agrupant els animals que es troben a la carretera al mig de la mitjana. Algunes entitats animalistes s'han ofert per rescatar els porcs, però no poden actuar perquè en aquests casos hi ha un protocol establert a seguir.Cal dir que el cos de Bombers també ha hagut d'actuar per taponar una petita fuita de gasoil al dipòsit del camió. A causa d'aquest aparatós accident, la calçada es troba completament tallada en aquest punt de la via.