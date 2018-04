Salven un ànec i les seves cries d'una piscina a Cambrils

La patrulla verda ha fet una rampa amb un suro per ajudar-los a sortir

Actualitzada 25/04/2018 a les 14:52

La patrulla verda de la Policia de Cambrils ha rescatat aquest matí, una família d'ànecs que havien caigut dintre d'una piscina comunitària. Una veïna de l'edifici ha alertat als agents de que els animals no podien sortir de l'aigua. La dona ha explicat als agents que fa temps, que una parella d'ànecs havia post ous a la zona i que feia poc temps que haurien nascut.Una patrulla s'ha mobilitzat cap a la piscina i els ha salvat, ja que es trobaven nedant molt a prop d'un dels forats que traslladen l'aigua cap a la depuradora. Els agents han fet una rampa amb un suro, que hi havia per allí i han tret la mare dels ànecs i les seves 10 cries. Després de la seva primera experiència aquàtica, els ànecs ja es troben a terra ferma.