Rescaten un falcó pelegrí ferit a Alforja

Una ferida en una de les seves ales li impedia volar

Actualitzada 25/04/2018 a les 14:17

El SEPRONA de la Guàrdia Civil de Falset han recuperat en el paratge conegut com a partida de les Devesas de la localitat d'Alforja, un exemplar de falcó pelegrí que tenia una ferida en una de les seves ales que li impedia volar.Els fets van succeir el diumenge, quan efectius del SEPRONA van rebre avís d'un veí, comunicant la troballa en un camí rural que accedeix a la seva finca, d'un exemplar d'au rapaz que tenia dificultats per alçar el vol.Després de rebre l'avís, els agents es van personar en aquest lloc comprovant que es tractava d'un exemplar adult de falcó pelegrí (falco peregrinus) sense marques ni anellat, que solament realitzava vols curts i acabava posant-se a escassos metres, sospitant que la mateixa pogués trobar-se ferida. Després d'immobilitzar l'animal es va poder comprovar que tenia una ferida oberta a la base de l'ala esquerra que li impossibilitava alçar el vol, no podent precisar en aquests moments els motius de la ferida, descartant que anés produïda per arma de caça.Després de fer-se càrrec de l'animal i practicar-li una primera cura, va ser lliurat en un centre veterinari concertat per a la seva recuperació i posterior lliurament al Departament de Mitjà Natural de la Generalitat de Catalunya.Aquest espècimen té la catalogació de «vulnerable» per trobar-se en risc de passar a la categoria de «perill d'extinció» en un futur immediat, incloent-se en la Llei del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.