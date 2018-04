Les zones blaves de Valls estrenaran nova app

Els usuaris podran aparcar sense haver de passar pel parquímetre

Les zones blaves de Valls estrenaran, a partir del dia 2 de maig, iParkMe, la nova aplicació per a dispositius mòbils que substituirà l’actual AparcaApp. La nova aplicació es pot descarregar gratuïtament tan per a aparells IOS com Android i, com l’actual, permetrà aparcar en zona blava sense haver de passar pel parquímetre i pagant pel temps real d’estacionament estalviant temps i diners als usuaris.D’aquesta manera, els 800 usuaris de l’actual App només hauran de descarregar-se iParkMe amb la que podran operar amb tota normalitat després de donar-se d’alta i introduir les dades. En aquest sentit, l’empresa municipal d’aparcaments VIAS SAM trametrà en els propers dies un newsletter per correu electrònic a tots els usuaris de l’actual aplicació on es detallaran les instruccions per fer el canvi d’aplicació.L’aplicació per a mòbils permet estalviar temps a l’usuari que ja no ha de treure tiquet al parquímetre i també diners, ja que es paga pel temps real d’estacionament. A més, ofereix l’opció d’ampliar el temps d’aparcament des de qualsevol lloc amb dos simples clics i sense haver d’anar al parquímetre. Fins i tot, l’usuari rebrà una alarma al mòbil si el temps d’estacionament està a punt de finalitzar i podrà així ampliar-lo fàcilment. En el cas de denúncia, també des de la mateixa aplicació es podrà pagar efectuar el pagament d’anul·lació de denúncia.A més de la comoditat, l’aplicació per a mòbils també està dissenyada per oferir informació sobre la ubicació de les zones d’estacionament, la densitat d’ocupació i les tarifes i descomptes disponibles per poder escollir on aparcar millor, així com accedir a bonificacions a través dels comerços de la ciutat. El canvi d’aplicació ha vingut motivat perquè l’empresa proveïdora de l’actual servei ha estat adquirida per la firma Integr@ Parking Solutions, firma que ja opera en diverses ciutats.