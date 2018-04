La Cooperativa de Cambrils era solvent, segons auditoria demanada pel jutge

El seu tancament va deixar atrapats els dipòsits de 1.500 clients

La Secció de Crèdit de la Cooperativa de Cambrils -que al desembre del 2015 va veure truncat el seu pla de fer un tancament ordenat- era solvent, segons l'auditoria demanada pel jutge que investiga el cas, a la que ha tingut accés EFE.La Secció de Crèdit era solvent i l'auditor consigna diverses excepcions comptables, que en cap cas, reitera, suposen un falsejament dels números de l'entitat.Així, relata, el fons de maniobra de la Cooperativa, si bé es va anar reduint amb el temps, era positiu i també ho era el de liquiditat.També les ràtios d'endeutament i solvència s'han mantingut constants, si bé el 2014 el flux d'explotació va ser negatiu en 379.000 euros.Finalment, el pèrit consigna que el patrimoni net era un 11,47% el 2010 i, el 2014, va ascendir al 13,18%.L'auditor indica que les causes del preconcurs de creditors neixen de la situació de «crisi financera i comptable de proporcions considerables» que va desembocar en una «crisi de confiança en el sistema i solvència bancària».En aquest context, malgrat que els comptes de la Cooperativa eren «positius i solvents», determinades «ràtios financeres» havien disminuït amb el temps.L'auditor fa notar que gran part dels recursos eren els «estalvis de tota una vida», de manera que «qualsevol notícia negativa sobre la solvència, provoca por de perdre els estalvis».Amb notícies negatives, «és comprensible que els socis vulguin retirar els dipòsits» i «no hi ha cap entitat que pugui fer front al reintegrament dels fons», ja que «no estan disponibles en caixa».La Secció de Crèdit i les oficines de la Caixa Agrària van tancar per sorpresa el 22 de desembre, en no haver aconseguit el tancament ordenat i previst per al 31 de desembre del 2015 i van deixar atrapats els dipòsits de 1.500 clients.L'entitat va superar el concurs de creditors gràcies a un acord de refinançament per eixugar els més de 32,6 milions d'euros de passius financers.