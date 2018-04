Advocats animalistes de Tarragona reclamen que els animals de granja accidentats puguin ser traslladats a Santuaris

Activistes intenten poder rescatar els animals en pitjors condicions desrprés de l'accident

Actualitzada 25/04/2018 a les 13:33

Activistes es traslladen a l'accident de Vila-seca

La Secció de Dret Animal del Col·legi d'Advocats de Tarragona, arran de l'accident d'avui de Vila-seca en què diversos porcs han bolcat, tornen a reclamar que els animals de granja que pateixin accidents puguin ser rescatats i traslladats a Santuaris. Reivindiquen que, en els casos d'accidents durant el transport d'animals de granja, s'apliqui la normativa europea, que preveu prioritzar la protecció del benestar dels animals ferits.Jose Ferrándiz, president de la secció de Tarragona apunta que « és imprescindible elaborar uns protocols d'actuació de forma immediata per assegurar el benestar dels animals accidentats tal com estableix el reglament del Consell Europeu per al transport d'animals, tal com vam proposar les diferents comissions de protecció dels drets dels animals dels col·legis d'advocats de Catalunya fa dos anys, després de diversos accidents de similars condicions.»No només Tarragona, també les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legis d'Advocats de Barcelona, Girona, Terrassa, Sabadell, Mataró i Granollersvan reclamar que en els casos d'accidents durant el transport d'animals de granja, s'apliqui la normativa europea, que preveu prioritzar la protecció del benestar dels animals ferits i, només en cas que no existeixi cap altra mitjà, es procedeixi al seu sacrifici.Els advocats apunten que amb l'actual normativa del Reglament Nº1/2005 del Consell Europeu de 22 de desembre de 2004, relatiu a la protecció dels animals durant el transport i les operacions connexes, l'article 23 estableix que: «En cas que no existeixi cap altra mitjà per protegir el benestar dels animals, es procedirà al seu sacrifici o eutanàsia sense crueltat».Les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) dels Col·legis d'Advocats catalans demanen als organismes competents, en l'àmbit autonòmic i estatal, que tinguin en compte aquesta normativa en els casos d'accidents durant el transport d'animals de producció i que permetin als santuaris o altres associacions degudament acreditades, fer-se càrrec dels animals ferits.D'altra banda, activistes del grup l'organització Tarragona Animal Save s'han traslladat al lloc de l'accident i han intentat rescatar els porcs ferits. Els cossos de seguretat no els han donat permís per fer-ho. Han gravat vídeos dels animals ferits per denunciar que «hem vist com que ningú els aten malgrat estan ferits o agonitzant, els animals són els que pateixen aquesta normativa que impedeix donar-los un tracte digne i que són les víctimes oblidades» explica Neus Navarro des del lloc dels fets i apunta també la necessitat «urgent» de canviar-la.