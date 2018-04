Convoquen una concentració en «memoria» dels porcs morts a Vila-seca

Està prevista a les 21 hores, a l'entrada Reus-Aeroport de la C-14

El grup Verduras en acción ha convocat per aquest dimecres, a les 21 hores, una concentració «en memoria a les víctimes» de l'accident de la C-14 a Vila-seca. En aquest, un camió que transportava porcs ha bolcat com a conseqüència del trencament de la ballesta del vehicle pesant, que ha provocat que la càrrega caigués cap a un dels costats.El camió transportava uns 200 porcs, alguns dels quals han queda han quedat solts i els han agrupat al mig de la mitjana. Un cop han arribar els veterinaris del Departament d'Agricultura, els que podien caminar han estat traslladats, mentre que els que no han estat sacrificats amb pistoles elèctriques al punt de l'accident.Verduras en acción, que es defineix com un equip humà antiespecista que fa un pas al davant cap a les injustícis, ha convocat a través d'un esdeveniment a Facebook una concentració a la C-14, a l'entrada de Reus-Aeroport. En aquest, demanen que la gent s'animi a participar i porti «flors, espelmes i textos emotius» per recordar a les «víctimes de l'accident».