Cia. Passabarret estrena a Valls l'adaptació en clau de circ de la novel·la 'Josafat'

L’espectacle s’estrena dissabte a la nit al Teatre Principal de Valls

Actualitzada 25/04/2018 a les 13:08

La companyia vallenca Passabarret estrena enguany l'adaptació de la novel·la modernista Josafat, de Prudenci Betrana, un fet inusual atès que es tracta d’una adaptació literària en clau de circ i que dista del tarannà de la companyia, on el pallasso acostuma a ser el factor dominant als seus espectacles. Així doncs, Cia. Passabarret va ara un pas més enllà amb una proposta de circ més formal, convertint aquest clàssic en un espectacle de caràcter familiar, totalment narratiu i amb tècniques de circ que van des de l’acrobàcia als equilibris, tot passant pel llançament de ganivets, la perxa o el quadrant. Josafat, dirigida per Adrián Schvarzstein, s’estrena al Teatre Principal de Valls aquest dissabte a la nit. L’obra també passarà pel Teatre Tarragona el 6 de maig, per la Fira Trapezi de Reus el 13 de maig, i pel Morell el 19 de maig.Oriol Llop i María Cavagnero es converteixen en aquesta nova producció de Passabarret en els protagonistes de l’obra, Josafat i Fineta, tot convertint la passió de la novel·la en números de circ. De fet, segons subratlla la companyia, és una de les poques vegades que s’adapta un text literari en una obra circense. «Era tot un repte per nosaltres», explica David Sancho, productor de l’espectacle, «ja que no teníem referents pel que fa a l’adaptació d’una novel·la, i ha estat un treball creatiu i d’investigació de molts mesos, que per fi veuran la llum».Amb aquest objectiu, els vallencs han buscat uns socis de nivell per a la creació de Josafat. El virtuós de l’stick Guillermo Cides posa la música en directe a l’espectacle, amb aquest instrument força desconegut i del qual n’és tot un referent mundial. L’acròbata María Cavagnero, especialitzada en tècniques com els aeris o la roda cyr, va estar nominada com a artista revelació a la darrera edició dels Premis Nacionals de Circ Zirkòlika. I finalment, el director Adrián Schvarzstein, que actualment treballa en projectes que passen per la direcció d’òperes i espectacles de teatre i circ a tota Europa, ha dirigit títols com Circus Klezmer, Kamchàtka o Lurrak.«El circ i les excentricitats sempre han anat molt de la mà», explica Oriol Llop, protagonista de l’obra, «i el personatge de Josafat és molt excèntric, i ens ajuda molt a l’hora d’interpretar-lo. De fet, ve a ser un Geperut de Notre Dame a la catalana», afirma. Josafat va ser escrita en plena època del modernisme català, l’any 1906, convertint-se en una de les obres més importants de la producció de Bertrana. Va ser presentada al premi de novel·la de la Festa de la Bellesa de Palafrugell l'any 1905, on no va ser premiada per motius morals, atesa la cruesa i el caràcter que podia ser considerat «sacríleg» de l'obra -amb un alt contingut sexual-. «Nosaltres li hem donat la volta a aquest fet», comenta Llop, «canviant les referències passionals per la passió dels números de circ. Crec que hem aconseguit una bona adaptació, apta per públic familiar», subratlla.Aquesta nova obra de Cia. Passabarret és una coproducció de La Circoteca amb la Xarxa de Cultura de l’Ajuntament de Valls, i s’ha realitzat en residència al Teatre Principal de Valls i el Convent de les Arts d’Alcover. A més, té el suport de l’Ajuntament del Morell, l’Ajuntament de Tarragona, Stick Center, Trapezi Fira del Circ de Catalunya i Litterarum Fira d’espectacles literaris de Móra d’Ebre. Durant el seu primer mes de vida, ja oferirà les seves cinc primeres funcions al Teatre Principal de Valls, el Teatre Tarragona, a la programació oficial de la Fira Trapezi de Reus -amb dues funcions- i al Morell.«Aquesta nova proposta és molt diferent del què hem fet sempre, però no volem que ningú pensi que hi haurà un abans i un després estilístic pel que fa als continguts de la nostra companyia», comenta David Sancho. «La nostra trajectòria, de més de vint anys, demostra que el nostre segell sempre ha combinat les tècniques de circ i el pallasso. I volem que segueixi sent així. Tanmateix, Josafat és una altra cosa. Un deute que teníem amb nosaltres mateixos de crear un espectacle més formal, que creiem que ha arribat a bon port i que veurem créixer durant els mesos vinents», conclou.