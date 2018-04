BASF a Espanya tanca el 2017 amb un increment de vendes del 14%

El grup químic preveu inversions al ‘site’ de Tarragona per valor de 24 milions d’euros durant aquest exercici

Actualitzada 25/04/2018 a les 19:04

Apostes de futur

El 2017 va ser un bon any per les factories que configuren del Grup BASF a Espanya. Segons les dades que la companyia ha presentat aquest dimecres a Barcelona, l’any passat van assolir una xifra de vendes de 1.325 milions d’euros, la qual cosa representa un increment del 14% respecte de l’any anterior.Carles Navarro, director General de BASF Española, mostrava la seva satisfacció per haver aconseguit «un creixement de dos dígits». El creixement en les vendes s’ha aconseguit sobretot per un important augment en la xifra de volums —que han arribat a les 787.000 tones—, i també a l’increment en els preus, que ha estat del 4%.Pel que fa als segments de negoci, BASF va destacar l’any passat sobretot en el negoci dels ‘catalitzadors’, vinculats directament al sector automobilístic. També va créixer de manera destacada el segment dedicat a productes químics per a la construcció, mantenint la línia positiva que ja va experimentar aquest segment l’exercici anterior.La companyia també ha destacat el creixement experimentat en els denominats ‘químics intermedis’. Aquests abasten des de dissolvents i plastificants fins a matèries primeres destinades a la producció de detergents, fibres tèxtils, pintures i recobriments. En aquest sentit, Navarro destacava l’important creixement que va experimentar l’any passat la factoria que BASF té a Guadalajara, on destaca la producció de pintures.Quant al ‘site’ de BASF a Tarragona, la companyia preveu invertir aquest 2018 al voltant de 24 milions d’euros als processos de producció, una xifra similar a la de l’any passat (26 MEUR). La inversió total al conjunt de l’Estat serà de 50 milions d’euros.Navarro confirmava, però, que en aquesta xifra d’inversió prevista a Tarragona no hi ha inclosa cap partida destinada a una de les aspiracions de l’empresa des de fa diversos anys: la construcció d’una estació intermodal per a ample de via europeu i que doni servei a empreses del Polígon Sud de Tarragona. El director General de BASF considera aquesta estació una necessitat per a poder competir amb millors condicions «amb altres ‘sites’ dins de BASF quan ens postulem per a rebre projectes i inversions».Es tracta d’una inversió de gairebé 30 MEUR en què hi ha altres 5 ‘partners’ logístics implicats, però per a la qual encara no hi ha data concretada. «Mantenim contactes amb el Ministeri de Foment i fa anys que es donen dates sense que després es compleixin», assegurava Navarro. Amb tot, si ara es compleixen les darreres previsions pressupostàries, les obres del Tercer Fil —sense les quals no té sentit l’estació— podrien iniciar-se a finals d’aquest any. «Quan comencin les obres nosaltres començarem l’estació. No hi haurà problema per a fer la inversió per part nostra quan sigui el moment», concloïa Navarro.Com apostes de futur dins la companyia, Navarro esmentava la sostenibilitat i la innovació. En aquest sentit posava d’exemple la col·laboració pràctica amb l’empresa amb Cafès Novell, «que ara utilitzen càpsules elaborades amb plàstic ecobio de BASF. Són biodegradables i compostables i és una bona contribució a l’economia circular», explicava.Tot i que per raons estratègiques no va concretar en excés, una operació a escala global per a BASF serà l’adquisició prevista de la divisió de llavors i herbicides de Bayer, empresa que ha de desfer-se de part dels seus segments de producció per la seva fusió amb Monsanto.L’operació representarà —en principi es formalitzarà abans del juny— la incursió de BASF en un segment de mercat (les llavors) on ara no està posicionada.