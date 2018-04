Alumnes de l'Institut La Mar de la Frau es tallen les melenes per Sant Jordi contra el càncer

El cabell s’ha donat a l’AECC Catalunya Contra el Càncer per fer perruques per a la gent que pateix aquesta malaltia

Prop d’una vintena d’alumnes de 4t d’ESO de l’Institut La Mar de la Frau de Cambrils han decidit tallar-se les seves melenes en favor als malalts de càncer. El centre ha dut a terme aquesta acció solidària en el marc de Sant Jordi perquè totes aquelles estudiants que ho volguessin poguessin donar el seu cabell a l’AECC Catalunya Contra el càncer amb l’objectiu que es facin perruques per les persones que pateixen aquesta malaltia. L’activitat, la qual les participants titllen de «molt especial», ha estat organitzada per la professora Montse Esquerda.Les alumnes d’aquest curs que ho desitjaven van tenir l’opció de tallar-se el cabell de forma solidària i donar-lo a l’AECC Catalunya contra el Càncer. D’aquesta manera, les persones que hi estaven disposades van poder donar un mínim de 25cm del seu cabell. Es demanava l’autorització dels pares i ganes de ser solidaris i col·laborar en aquesta causa.L’AECC Catalunya contra el Càncer vol conscienciar als alumnes del greu que pot arribar a ser aquesta malaltia per les persones que la pateixen. La Marilyn Rivera és la coordinadora de l’AECC Catalunya contra el Càncer a Tarragona i és qui ajuda a promoure aquestes tallades de cabell solidàries pel territori. L’ activitat també va ser possible gràcies a l’Erica i la Victòria, dues professionals de la perruqueria VIER de Vila-seca que van tallar les trenes de totes les alumnes.En total van ser 19 noies, incloent-hi una professora, les que van donar el seu cabell en aquest acte solidari. Algunes d’elles, molt satisfetes amb aquesta acció, asseguren que tornaran a donar el seu cabell quan tinguin l’oportunitat.