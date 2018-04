Altafulla recupera i arranja un camí rural a la urbanització de Brises del Mar

Els treballs han consistit en la reconstrucció dels marques de pedra seca i la neteja i el desbrossament de branques que envaïa el sender per tal de que torni a ser transitable

L’Ajuntament d’Altafulla ha enllestit els treballs d’arranjament d’un camí de 439,83 metres de longitud de la urbanització de Brises del Mar. Aquest sender rural es trobava en molt mal estat i totalment intransitable per la gran quantitat de pedres de grans dimensions que havien caigut dels marges cap a la via, així com també per la gran presència de branques que obstaculitzaven el pas.Els treballs han consistit en la reconstrucció dels marges de pedra seca, la neteja i el desbrossament del brancatge que envaïa el camí i que obstaculitzava totalment el pas de vianants. L’objectiu era «recuperar el camí i fer-lo, com abans, transitable pels veïns i els visitants», segons ha afirmat la regidora de Parcs i Jardins, Montse Castellarnau.Aquesta actuació se suma a la millora i ampliació del parc infantil de Brises del Mar, que va comptar amb la instal·lació d’un multijoc amb tobogan i escalada adreçat per a menors de 3 a 12 anys, dos jocs de molles nous, i dues cistelles de bàsquet fixes amb protecció anti-vandàlica, a la pista poliesportiva.