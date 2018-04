Salou ja ho té tot a punt per l'arribada dels Jocs Mediterranis al municipi

El Pavelló Esportiu Salou Centre, la Base Nàutica i el Club Nàutic estan preparats per a acollir les competicions de taekwondo i de vela

Queden escassos dos mesos per a l’arribada dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, un esdeveniment que, per a molts, ha de significar «els millors Jocs de la història». Per a poder aconseguir-ho, són necessaris bons esportistes, ganes de veure esport de qualsevol disciplina, però també instal·lacions esportives que estiguin a l’altura de les circumstàncies.El municipi de Salou ha complert amb la seva paraula i ja té a punt les seves instal·lacions. El Pavelló Esportiu Salou Centre, on es desenvoluparà l’especialitat de taekwondo dels Jocs i el Club Nàutic Salou i la Base Nàutica, com a centres neuràlgics de la vela, són les dues instal·lacions que el consistori, en gran part gràcies a la Diputació de Tarragona, posa a disposició de Tarragona 2018.El president de la Diputació, Josep Poblet; l’alcalde de Salou, Pere Granados; i el regidor comissionat dels Jocs a l’Ajuntament de Tarragona, Javier Villamayor van ser els mestres de cerimònies, aquest dimarts de la inauguració de totes les obres. Acompanyats d’altres personalitats polítiques, van visitar les tres instal·lacions.La diputació ha subvencionat gran part de les obres del pavelló, que han consistit a la neteja de l’exterior, la renovació total del parquet interior i la renovació de les dutxes, entre d’altres. Dels aproximadament 410.000 euros que han costat les obres, la Diputació n’ha aportat fins a 350.000. Poblet es felicitava perquè «hem aconseguit fer coses responsablement adequades a aquests temps. Recordo que aquest equipament es va adjudicar l’any 1989, quan jo era regidor de l’Ajuntament de Vila-seca-Salou i, ara, em fa especial il·lusió aquesta inauguració». Pel que fa a la implicació de la Diputació en els Jocs Mediterranis, el president va detallar que «hem estat treballant durant deu anys per a uns jocs que només duraran deu dies, però el que hem de destacar és el que quedarà després».També Pere Granados deia la seva, posant en valor el que representaran els Jocs Mediterranis pel seu municipi. «Els Jocs són una realitat, i ja els tenim aquí. Vull destacar molt positivament la implicació del territori, especialment de la Diputació». On el consistori salouenc ha realitzat el cent per cent de la inversió ha estat en la construcció d’una base nàutica, que ha costat 305.000 euros. Consta de dos espais, la superfície total dels quals és de 300 metres quadrats. Un serveix per emmagatzemar-hi les taules que després surten al mar i, l’altre, és una sala més polivalent, amb cadires i on s’hi pot desenvolupar qualsevol activitat. A més, és desmuntable. En aquest sentit, el batlle salouenc va destacar que «ho hem aconseguit amb fons propis i ho hem fet perquè els Jocs ajudin a fer territori».Per finalitzar, Javier Villamayor va advertir que «ara toca l’esprint final, ja que els Jocs són aquí» i va destacar que «pràcticament totes les seus han rebut ajuda econòmica de la Diputació amb l’objectiu d’arranjar instal·lacions que ja existien prèviament». «Els Jocs són una excusa perquè hi hagi una gran comunió entre territori, empreses i administracions», va sentenciar.