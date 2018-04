Montblanc instal·la la primera estació de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics

Està ubicada a la zona blava ubicada a la Muralla de Santa Tecla

Actualitzada 24/04/2018 a les 20:41

El passat divendres, l'Ajuntament de Montblanc va posar en marxa la primera estació de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics al municipi. L'empresa reusenca Etecnic ha estat la responsable de la seva instal·lació, que ha tingut un pressupost de 38.724,88 euros.La tipologia d'estació que s'ha instal·lat és una de recàrrega ràpida, per la rapidesa de recàrrega que suposa la recàrrega d'un vehicle elèctric en només 20-40 minuts; per la capacitat de poder subministrar mitjançant un quadre existent de Baixa Tensió la potència que requereix aquest equip, que és de 55 kw; per la disponibilitat suficient d'espai per a ubicar un equip amb aquestes dimensions; i per la possibilitat de poder oferir càrrega en mode 3 (AC) i mode 4 (DC), simultàniament.També s'ha considerat una estació de recàrrega semiràpida per la possibilitat de recarregar un vehicle elèctric en 2-4 hores; per la capacitat de poder subministrar mitjançant un quadre existent de Baixa Tensió la potència que requereix aquest equip, que és de 44 kw; per la necessitat d'un espai reduït donades les dimensions de l'equip; i per la possibilitat de connexió en AC mitjançant dos connectors, Type II i Shucko, simultàniament.L'emplaçament escollit per a la ubicació d'aquesta estació de recàrrega és la zona blava ubicada a la Muralla de Santa Tecla, al costat del bar Montseny, per la facilitat de subministrament elèctric, accés més directe a través de l'AP-7 i la N-240, estacionament a un punt cèntric d'interès i per a facilitar la mobilitat elèctrica situant-se en un punt clau del municipi de Montblanc.L'estació de recàrrega permetrà connectar dos vehicles elèctrics simultàniament: un en corrent contínua (DC), on la potència màxima de consum és de 50kw, i un en corrent alterna (AC), on la potència màxima de consum és de 43 kw. És important destacar que, en cas que es trobin dos vehicles endollats al mateix moment, l'estació de recàrrega realitza un repartiment de potències.De cara a fer la previsió de potència, s'ha utilitzat la potència màxima admissible per l'estació de recàrrega ràpida, que és de 55 kw.Per a senyalitzar l'emplaçament, s'ha col·locat una senyalització horitzontal amb pintura, que delimita i indica les places d'aparcament per a vehicle elèctric, i senyalització vertical, amb un suport tubular d'acer galvanitzat, en forma F (banderola), per a la col·locació de senyals de trànsit i una placa per a senyals de trànsit d'indicacions generals, carrils i serveis.