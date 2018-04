L'alcalde de Ripoll presidirà la comissió d'investigació parlamentària dels atemptats de Cambrils i Barcelona

Jordi Munell va demanar a principis d’abril que la cambra posés «llum i ordre» per completar el «cicle de dol» que la ciutadania necessita tancar després dels atacs de l’agost del 2017

Actualitzada 24/04/2018 a les 20:28

L’alcalde de Ripoll i diputat de JxCat, Jordi Munell, presidirà la Comissió d’Investigació al Parlament dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils de l’agost del 2017, tal i com han informat a l’ACN fonts del grup parlamentari. L’acord entre JxCat i ERC establia que la principal força independentista a la cambra presidiria aquesta comissió, que es constituirà durant el ple de demà dimecres, i que la integraran dos diputats de cada grup. Els acords es prendran per vot ponderat. En el debat del 5 d’abril, quan el Parlament va aprovar la creació d’aquesta comissió, Munell va demanar que la cambra posés «llum i ordre» per completar el «cicle de dol» que la ciutadania necessita tancar.El president del Parlament, Roger Torrent, presidirà demà la sessió constitutiva de sis comissions parlamentàries més. Després del ple previst fins al migdia, es posaran en marxa les comissions de l'Estatut dels Diputats; de Peticions; de Matèries secretes i reservades; del Síndic de Greuges; de la Sindicatura de Comptes; i de Control a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a més d’aquesta comissió d'investigació sobre els atemptats del 17 i el 18 d'agost de 2017. La sessió constitutiva de cada comissió servirà per ratificar-ne el president i per elegir-ne la resta de membres de la Mesa.A banda de la comissió d’investigació dels atacs de Barcelona i Cambrils, ja se sap que Cs presidirà la de la CCMA amb vicepresidència d'ERC, i la secretaria de JxCat. La comissió de la Sindicatura de Comptes estarà presidida per ERC, amb vicepresidència de JxCat, i secretaria a mans de PSC-Units. La de la Sindicatura de Greuges amb el PSC-Units al capdavant, CatECP a la vicepresidència i la secretaria d'ERC. La de Peticions amb els comuns a la presidència, els socialistes a la vicepresidència i la secretaria a mans de la formació taronja. Finalment, la de l'Estatut dels Diputats estarà a mans de JxCat i amb secretaria de Cs -el Reglament estableix que aquesta comissió no té vicepresidència.Munell, nascut el 1965 a Ripoll, és alcalde d’aquest municipi des del 2011, i diputat parlamentari des del 2015. Llicenciat en ciències físiques per la UAB i diplomat en comerç exterior per la Universitat de Vic, va militar a la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) i a CDC. Fa tres anys va formar part de la llista de JxSí per Girona, i el 2017 va anar de número 6 per la candidatura de JxCat.