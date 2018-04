Enxampen un home robant un cotxe a la Pineda

El presunte lladre va trencar el vidre d'una de les finestres per accedir a l'interior

Actualitzada 24/04/2018 a les 14:34

El passat dissabte 20 d'abril, al voltant de les 23 hores, un veí de La Pineda va alertar a la Policia Local que un individu estava robant a l'interior d'un vehicle BMW sèrie 3 gris, al carrer Pep Ventura número 5.Una patrulla es va mobilitzar al lloc dels fets i va trobar un home assegut a dintre, amb la guantera oberta i amb un dels vidres del cotxe trencat. A més a més, el pressumte lladre no va poder acreditar de cap manera que el cotxe era de la seva propietat. És per això, que els agents van procedir a detenir-lo.El testimoni del robatori va veure com l'autor, va trencar amb una pedra un dels vidres per poder accedir a l'interior.El propietari del vehicle, veí de la Pineda, va efectuar la denuncia l'endemà a la comissaria de Mossos d'Esquadra.El detingut Francisco B.G, també veí de la Pineda, va passar a càrrec dels Mossos a la 1.55 i més tard, va passar a disposició judicial.