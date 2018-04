Els maresmencs Ebri Knight han presentat el seu nou treball discogràfic, titulat ‘Guerrilla’

«Guerrilla, El títol del disc i també del single de presentació, representa molt bé el que és aquest nou treball, però també el que som Ebri Knight, perquè ens sentim com una guerrilla cultural enmig del mercat de la música».Amb aquestes paraules Albert Avilés, el baixista de la formació del Maresme, explica el perquè del títol del disc. Guerrilla (Maldito Records), és el quart treball de la banda, i arriba tres anys després del seu últim disc, Foc!, que va estar girant per Europa en més d’un centenar de concerts.Fidels al que, des de la gènesi del grup, ha estat un tret d’identitat de la banda, Ebri Knight torna a desgranar el món que els envolta. En aquesta ocasió, però, clarament influenciats pels fets de l’1 d’octubre i la tardor catalana. «Tot el que ha passat està molt present en el disc, potser no de manera explícita, però sí que parlem de la guerrilla en el sentit de l’autoorganització, de l’autogestió i la lluita colze a colze per defensar el que pensem i que creiem legítim», explica Avilés.Les cançons de Guerrilla, però, també estan impregnades de referents i homenatges als pobles kurds i irlandès, al moviment obrer o a les Brigades internacionals. A més, aquest nou treball també inclou una cançó en castellà, Vientos del pueblo, un poema musicat de Miguel Hernández.«A l’hora de treballar en aquest nou disc no sentíem cap pressió, nosaltres sempre treballem com formiguetes, sense marcar-nos objectius inabastables. La pressió més aviat ens la posem nosaltres. En aquest cas, volíem fer un pas endavant respecte als discos anteriors, tant a nivell de sonoritat com de missatge. Per això la construcció de les lletres ha estat diferent, perquè aquesta vegada l’hem col·lectivitzat molt», assenyala el baixista.El resultat de tot aquest treball ha estat un disc amb una sonoritat volgudament més dura. «Entre el segon i el tercer disc vam fer una evolució cap al rock més contundent, però amb aquest treball finalment hem aconseguit arribar al so que volíem. Ens hi ha ajudat molt el Toti, el guitarrista elèctric que fa dos anys que està amb nosaltres. Com que ve del món del punk i el hardcore, ens ha ajudat a construir una base, guitarra, baix i bateria, molt diferent».Guerrilla es va presentar el passat mes de març a la Sala Razzmatazz de Barcelona, i des de llavors ha estat girant per Alemanya i Espanya. El 30 d’abril els Ebri Knight tocaran a Vilassar de Mar i encetaran una gira per Catalunya que els portarà, el pròxim 1 de juny, a Cambrils.«Els directes del grup també han canviat amb el pas dels anys, ara anem intercalant més missatge polític entre les cançons, perquè és una bona manera de teixir una continuïtat. D’aquesta manera tot té una progressió que suposo que es deriva del fet que ara, som més professionals».