Els rodencs podran votar 12 propostes en els primers pressupostos participatius

Del 21 de maig fins el 3 de juny es decidirà on es destina la partida de 120.000 euros

Actualitzada 24/04/2018 a les 15:54

Les propostes

Tu decideixes com avança Roda de Berà és lema dels primers pressupostos participatius que va presentar el dilluns l’Ajuntament de Roda de Berà. L’equip de Govern va treure al carrer, concretament a la plaça dels Pins, les dotze propostes que els rodencs podran votar des del 21 de maig fins el 3 de juny.S’obre, així, per primer cop un procés participatiu que permetrà decidir en què s’inverteix una part dels pressupostos municipals, amb una partida en la primera edició de 120.000 euros.L’Ajuntament porta dos anys recollint propostes elaborades per les entitats i la ciutadania, mitjançant el sistema de participació ciutadana. Les propostes presentades corresponen a set barris del municipi i ja han estat validades pels tècnics municipals.El període de votació anirà des del 21 de maig fins el 3 de juny i hi podran participar totes les persones empadronades a Roda de Berà majors de 16 anys. Cada persona haurà de votar un total de tres propostes d’entre les dotze que es proposaran. Es podrà participar de forma presencial a les oficines municipals, a l’estand informatiu que l’Ajuntament muntarà al mercat setmanal els dies 24 i 31 de maig, a la Fira d’Entitats que tindrà lloc el 2 de juny; i a través d’Internet, a la pàgina que l’Ajuntament ha creat per al procés, www.tudecideixesrdb.cat . Els projectes guanyadors es desvetllaran en un acte públic el dia 14 de juny.Entre les dotze propostes es poden trobar zones d’esbarjo per a gossos; la remodelació d’una vorera per aixecar-la i evitar el desnivell actual, protegida per una barana ornamental; l’arranjament d’una zona verda de 43.000 metres quadrats; la construcció d’una graderia a una actual pista esportiva; una nova lluminària i l’ampliació del magatzem de la Pedrera de l’Elies; nova il·luminació al cementiri municipal, i als carrers del nucli urbà; l’embelliment de dues rotondes; la pavimentació d’una vorera; o l’ampliació d’un local social d’una entitat veïnal. Tots els detalls es poden consultar als plafons i als tríptics que l’Ajuntament ha editat, amb un fotomuntatge de com quedaria cada una de les propostes, el barri on s’ubica, així com el cost aproximat de cadascuna de les obres.