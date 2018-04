El PP vol que Camí Mendoza demani disculpes als aragonesos

També reclama que es treguin les pancartes de caire polític de l’Ajuntament «com a gest amb l’Aragó i la resta d’Espanya»

Actualitzada 24/04/2018 a les 10:35

El Partit Popular de Cambrils ha entrat una moció a registre de l’Ajuntament per tal de «relligar els llaços d’amistat trencats amb la Comunitat d’Aragó» arran d’un post a les xarxes en què el regidor de joventut, Eduard Pellicer (ERC), va insultar als turistes aragonesos anomenant-los «PUMA». En aquesta moció, el grup municipal demana a l’alcaldessa, Camí Mendoza, que demani disculpes al poble aragonès i que es retirin les pancartes de caire polític de l’Ajuntament «com a gest amb l’Aragó i la resta d’Espanya».El portaveu del PP cambrilenc, David Chatelain, ha explicat que «presentem aquesta moció en defensa de la imatge turística de Cambrils, ja que és el nostre principal motor econòmic». Chatelain considera que «l’Alcadessa va actuar com a líder d’ERC i va defensar el seu regidor quan el que hauria d’haver fet és destituir-lo», per la qual cosa afirma que amb aquesta moció «li donem una nova oportunitat per esmenar el greu error del seu regidor».«Esperem comptar amb el suport de les altres forces constitucionalistes, com el PSC i Ciutadans, per continuar fent de Cambrils un municipi obert a tots i tothom, allunyat del sectarisme d’alguns membres d’Esquerra Republicana de Catalunya», ha manifestat el partit.