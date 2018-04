El Hogar Animal Sanctuary recapta diners per marxar de Marçà i instal·lar-se a Vic

L'entitat serà desnonada el proper mes de juny

El Hogar Animal Sanctuary ha d'abandonar les seves instal·lacions de Marçà el proper mes de juny. L'entitat serà desnonada després d'haver trencar les seves relacions empresarials amb l'associació ProVegan fa un any.És per això, que l'entitat ha iniciat una campanya per recaptar 300.000 euros per tal de poder comprar uns nous terrenys a Vic, habilitar les noves instal·lacions i fer el trasllat de tots els animals.El Hogar és una ONG sense subvencions amb més de 10 anys d'experiència. Durant tots aquests anys, s'han convertit en un refugi d'animals que els permet viure una vida digna. Aquest ja ha salvat a més de 300 animals de diferents espècies, víctimes de l'explotació y del desinterés humà.De moment, la campanya ja ha recaptat 47.038 euros però li queda molt de camí per arribar als 300.000 que necessiten.