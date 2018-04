S'han vist implicats tres vehicles i un camió

Actualitzada 23/04/2018 a les 17:06

Aquesta tarda, al voltant de les 15.40 hores, hi ha hagut un accident a l'A-7 a l'alçada de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, en sentit València. En aquest, hi havia implicats tres vehicles i un camió.Com a conseqüència de l'accident, tres persones han resultat ferides lleus. Al lloc dels fets, s'hi han personat dues dotacions de Bombers de la Generalitat i diverses ambulàncies, que han atès els ferits. Les víctimes no han hagut de ser traslladades a cap centre sanitari.Tot i que, quatre vehicles han estat implicats en la topada no s'han produït incidències en la circulació a l'A-7.