Organitzen una concentració per exigir una platja 'digna' per gossos a Cambrils

Han recollit més de 1.500 firmes per demanar l'adequació i neteja de l'espai

Actualitzada 23/04/2018 a les 12:10

Un grup de propietaris de gossos del municipi de Cambrils ha organitzat una concentració pel proper divendres 27 d'abril a les 9:30 hores del matí per demanar una platja 'digna' per gossos a Cambrils. La platja en questió es tracta d'un tram de costa on està permès l'accés amb gos. Està situat al costat de la desembocadura de la Rigués d’Alforja, entre el Passeig de les Palmeres i un petit oasi de vegetació.El grup de propietaris que s'està organitzant a través de les xarxes socials expliquen que «organitzem la concentració per demanar l'ampliació i neteja de la Platja Canina de Cambrils». Els organitzadors fan una crida a altres propietaris per tal que participin en aquesta acció acompanyats dels seus gossos. L'objectiu és que aquest entorn incorpori millores i poc a poc fer de Cambrils un municipi 'pet friendly'.Els organitzadors asseguren que han recollit un total de 1.567 firmes que volen presentar a l'Ajuntament amb l'objectiu que les millores es debatin al Ple municipal.