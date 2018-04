Nacho García, nou primer secretari de la Joventut Socialista de Catalunya del Camp de Tarragona

També s'ha elegit la nova executiva de la JSC del Camp de Tarragona pels propers anys

Nacho García Latorre ha estat elegit nou primer secretari de la federació del Camp de Tarragona de la Joventut Socialista de Catalunya (JSC). L’elecció s’ha dut a terme al sisè Congrés dels joves socialistes de les comarques tarragonines, que s’ha dut a terme aquest cap de setmana amb el lema «canviar el passat, per construir el futur».El Congrés també ha elegit per unanimitat la nova executiva de la JSC del Camp de Tarragona pels propers anys que estarà formada per la reusenca Laura Vidal com a secretària d’organització, el vendrellenc Christian Soriano com a adjunt a organització i secretari de formació, el vallenc Albert Soriano com a secretari de cohesió territorial i ensenyament, el tarragoní Ismael Fraile com a secretari de comunicació i xarxes i la canongina Lucía López com a vocal.En la seva primera intervenció com a nou primer secretari de la JSC al Camp de Tarragona Nacho García ha destacat l’augment del nombre de militants que ha permès darrerament, per exemple, recuperar l’agrupació de la JSC de Valls i ha animat als afiliats de la JSC «a defensar els valors republicans, socialistes i feministes que sempre ens han caracteritzat com a organització, juntament amb la reivindicació de la justícia social que forma part del nostre ADN polític».La nova comissió executiva de la JSC del Camp de Tarragona s’ha proposat com a repte continuar amb aquesta tendència d’augment de militants, tornar a sortir al carrer perquè «ha de ser espai de convivència i no patrimoni de ningú», i apropar sinèrgies amb els moviments socials que lluiten per la defensa dels drets dels joves.