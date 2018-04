Mor Jaume Cañelles, membre fundador dels Nois de la Torre

El torrenc també havia estat soci honorífic i president de la colla

Actualitzada 23/04/2018 a les 18:18

Lamenten comunicar el traspàs del nostre casteller Jaume Cañelles, membre fundador de la colla, soci honorífic, ex-president i Premi Plaça de la Verdura 2015. #castells #castellers #torredembarra pic.twitter.com/DcHIIbDJXf — Nois de la Torre (@nois1975) 23 d’abril de 2018

Aquesta tarda s'ha comunicat la mort Jaume Cañelles, membre fundador de la colla castellera Nois de la Torre. Cañelles pertanyia a una nissaga de castellers, a Tarragona coneguts com el ros de la Torre. El seu pare havia fet castells amb els Xiquets de Tarragona.La notícia ha causa una gran consternació, especialment al món casteller, on Cañelles era una persona molt estimada. El torrenc havia estat soci honorífic, ex-president i havia guanyat el Premi Plaça de la Verdura 2015.El funeral per Jaume Cañellas serà aquest dimarts, 24 d'abril, a les 17.00 hores a l'església de Sant Pere Apòstol de Torredembarra.